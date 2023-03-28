وزير الأوقاف يوضح فضل الجود والكرم خلال رمضان: النبي كان خير الناس للناس

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّ شهر رمضان هو شهر الجود بكل معانيه، والكرم بكل ما يحتويه، فمن فَطَّر فيه صائمًا كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أجود الناس، وأكرم الناس، وخير الناس للناس، وكان (صلى الله عليه وسلم) أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة.

رمضان شهر الكرم

وأضاف «جمعة» في بيان له، أنَّ الإسلام منهج يقوم على التكافل والتراحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا ءَامَنَ بِي مَنْ باتَ شَبْعانَ وَجارُهُ جائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» (المعجم الكبير)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»(متفق عليه)، فالله قادر على أن يبدل الأحوال فيجعل المعطي آخذا والآخذ معطيًا.

وأوضح وزير الأوقاف، أنَّ القرآن الكريم بيّن أجر من أخرج من ماله فـ تصدق وأطعم الطعام ابتغاء مرضات الله عز وجل، قال تعالى: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا *إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا» (الإنسان: 8 – 12).

وزير الأوقاف

وأشار وزير الأوقاف إلى أنَّه من هنا ندرك أن الإسلام دين الجود والإيثار والتكافل والشعور بالآخرين قولاً وفعلاً، ولا سيما في شهر رمضان الكريم، وأن الخير الذي يصنعه الإنسان لا يضيع، بل يجده الإنسان في ماله، وأحفاده، ومن أنفق من فضل الله أنفق الله عليه.