«الأوقاف» تعلن عقد المقارئ القرآنية لجميع الأئمة بدءا من الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار عقد المقارئ القرآنية للأئمة أعضاء المقارئ عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وعقدها للأئمة غير الأعضاء بمقارئ القرآن الكريم عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عملًا لجمع الأئمة على مائدة القرآن الكريم تلاوة ومراجعة.

عقد المقارئ القرآنية لجميع الأئمة

وأوضحت الأوقاف في بيانها، أنّه تقرر فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير الأعضاء، بحيث ينتقل كل من يجتاز اختبار عضوية المقارئ من مقارئ غير الأعضاء إلى مقارئ الأعضاء حتى يتمكن من صرف بدل المقرأة، مع حضور كل من يتقدم للإعلان من غير أعضاء المقارئ من الأئمة مقرأة الثلاثاء لحين اعتماد نتيجة اختباره.

وشددت الوزارة، على جميع المديريات الإقليمية، تنظيم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.

وزارة الأوقاف

وتابعت أنّه على الراغبين في التقدم للحصول على عضوية المقرأة وصرف بدلها التقدم عبر الرابط التالي، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.