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«الأوقاف» تطلق 3 دورات «عن بعد» لتعليم آداب الاعتكاف للأئمة والواعظات

كتب:

كريم عثمان
09:58 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق دورات تدريبية حول آداب الاعتكاف، وذلك بالتزامن مع حلول الشهر الكريم، وعزم العديد من المسلمين على الاعتكاف في الأيام الأواخر من الشهر الفضيل.

تعليم آداب الاعتكاف

وأكّدت وزارة الأوقاف أن الدورة تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وتنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 من أبريل  2023م وهي 3 دورات عن بعد في آداب الاعتكاف.

وزارة الأوقاف

كما أوضحت أنَّ الدورة الأولى للأئمة، والدورة الثانية للواعظات، والدورة الثالثة لأئمة دولتي الجزائر وتنزانيا الذين شاركوا في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية. 

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بقلم كريم عثمان