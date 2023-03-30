تعيين 22 شابا وفتاة من ذوي الهمم في مطروح

نجحت جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح خلال شهر مارس في توفير فرص عمل والقيام بتعيين عدد 22 من الشباب من الذكور والإناث من أبناء مطروح من ذوي الهمم الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول علي فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور علي عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

مصدر رزق لذوي الهمم

وقال عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، اليوم الخميس، إن التعيين فعليا ما بين مؤقت ودائم ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لذوي الهمم.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيان له، استمرارا جهود محافظة مطروح في توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة خاصة من ذوي الهمم ومساعدتهم في رفع المعاناة عن كاهل ذويهم ودمجهم في المجتمع المدني بالتنسيق مع الشركات والقطاع الخاص في إطار اهتمام الدولة بحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم بكافة الحقوق والمساواة مع الآخرين ودمجهم بالمجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

فرص العمل للشباب

وحول تعيين مجموعة شباب ذوي الهمم وجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح والشركات المشاركة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة علي أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.