مسلسل رسالة الإمام.. رسائل تلمس القلوب في أول 7 حلقات

رسائل مهمة ظهرت في مسلسل رسالة الإمام خلال أول أسبوع من عرض حلقاته، حيث يجسد الفنان خالد النبوي، سيرة الإمام الشافعي، ولاقى نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى له.

مسلسل رسالة الإمام

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل رسالة الإمام، العديد من الرسائل الهامة، التي تخرج من حكمة وأقوال والإمام الشافعي، منها حينما قال «يا صديقي تجمعنا مئات المسائل فلا تفرقنا مسألة»، أي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وإذا اختلف شخصين على شيء فهناك الكثير يجتمعوا عنده.

وقال الشافعي في أحداث مسلسل رسالة الإمام، «لا تحاول الانتصار في كل الخلافات فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف»، هذه الحكمة التي تبين انه ليس من الضروري أن ينتصر الشخص في كل الخلافات ففي بعض الأحيان تكون راحة البال أولى.

رسائل مسلسل رسالة الإمام

ومن بين الرسائل المهمة في مسلسل رسالة الإمام، حينما قال الإمام الشافعي: «لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها فربما تحتاجها للعودة يوما ما»، وهذه الحكمة لها الكثير من الدلالات، منها لا تخسر الأشخاص التي انتهت علاقتك بهم، فربما تحتاجهم في وقت ما.

وقال الإمام الشافعي واحدة من أجمل حكمه ورسائله المهمة، في حلقات مسلسل رسالة الإمام وهى: «أكره الخطأ لكن لا تكره المخطئ.. انتقد القول، لكن احترم القائل.. اكره بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصي، فمهمتنا هي القضاء على المرض لا على المرضى»، وكذلك «لا تحاول أن تكون مثاليًا في كل شيء، لكن إذا جاءك المهموم انصت، وإذا جاءك المعتذر اصفح، واذا قصدك المحتاج انفع، وحتى لو حصدت شوكًا يوما ما كن للورد زارعًا».

مسلسل رسالة الإمام

وكان للإمام الشافعي قول مميز في حب مصر، ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام، حينما قال: «لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامة والقفر فوالله لا أدري الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر»، أيضاً: «تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد».

وقال الشافعي في حوار بينه وبين ابن عبد الحكم، يقول في لغة أهل مصر: «فيها جرس ونغم» كما يقول في النيل: «غذاء مصر ومؤنتها وفرحتها.. أو تدري ماذا كان يعتقد المصريون القدماء في النيل.. كانوا يحترمونه ويهابون غضبه ولذلك يسترضونه طمعًا في كرمه».

ومدح الإمام الشافعي حبه لمصر في الأبيات التالية:

لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ

وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ

فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى

أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ

وفي أحداث الحلقة 6 من مسلسل رسالة الإمام، قدم الإمام الشافعي رسالة في الإيمان والثقة بالله، حينما هجم عليه قوات ابن الوالي، وهو يصلي، ليمنعوه من السفر إلى مدينة تنيس، لكنه لم يحرك ساكنا، وأكمل صلاته بمنتهى الهدوء في ثقة تامة منه بالله، وبالفعل أنهى الصلاة وواجههم، وتدخل الحفويون لإنقاذه.