مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة.. خطف شكلب يشعل العداوة بين ابن الوالي والأحواف

شهدت بداية أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «رسالة الإمام» بطولة النجم خالد النبوي مشهدا عدوانيا يوحي بأجواء قتالية حيث بدأت أحداث الحلقة باجتماع جمع بين قائد الشرطة «نضال الشافعي» بـ كبير الأحواف «أحمد عبد الله محمود» «شكلب» وذلك بهدف تصفية النفوس ونبذ الخلافات بين الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن الوالى، والأحواف.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة

ويقول قائد الشرطة إن ابن الوالى فوّضه لعرض السلام على الأحواف، بينما يقول شكلب إنه ليس قائدهم بل إن القائد هو «صهيب» وما من قائد الشرطة إلى أن يحاول الوقيعة بينه وبين صهيب بدعوى أنه يقف في وجه طريق السلام والاستقرار.

ليفاجأ شكلب «أحمد عبد الله محمود» بمحاصرته من قبل الجنود واقتياده إلى مكان مجهول بأمر من قائد الشرطة.

وعلى مشهد آخر يجتمع «صهيب» كبير الأحواف بالإمام الشافعي ويخبره بأن أهل «شكلب» يبحثون عنه في كافة ضواحي الصحراء مؤكدا له أن قوم شكلب لن يهدأوا إن أصابه أي مكروه خاصة أنه لا يوجد قانون يحكم الأحواف.

الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام تفاصيل جديدة عن أمر اختطاف شكلب.