ينتظر قطاع كبير من الجمهور، موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام، بطولة النجم خالد النبوي، والتي تعرض اليوم الخميس، عبر ثلاث قنوات فضائية في مواعيد مختلفة على مدار اليوم.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام

وننشر موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي على النحو التالي:

- موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام، على قناة DMC في الساعة 6.30 مساء اليوم، وتعاد الحلقة الثامنة في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا.

- موعد عرض الحلقة الثامنة مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة في الساعة 10:45 مساءً، ويُعاد الساعة 9.15 صباحًا، كما تُعرض الحلقة الثامنة على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وخلال عرض الحلقة الثامنة مسلسل رسالة الإمام ، تتابع أحداث المسلسل في قالب تاريخي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، خلال سنوات إقامته في مصر ومحاولاته لجمع تراث الإمام الليث بن سعد، والوصول إلى جزيرة تنيس إحدى قرى مصر، تحت حماية الأحواف ليلاقي الشيخ يحيى التنيسي، أحد تلاميذ الإمام الليث بن سعد، من أجل جمع وتدوين ما لديه من علم وفقه الإمام الليث.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، والأردنية فرح بسيسيو، والسوريين خالد القيش، وهافال حمدي، وسيناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.