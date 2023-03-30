مسلسل رسالة الإمام الحلقة7.. إشعال شرارة الحرب بين ابن الوالي والسري

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، حالة من الغضب بين جنود السري بسبب انخفاض رواتبهم للنصف بأمر من ابن الوالي، وأثارت عددا من الأحاديث الجانبية بين الجنود وبعضهم.

مسلسل الإمام الشافعي الحلقة السابعة

سرعان ما انتقل المشهد ليذهب أحد جنود السري «حمزة العيلي» الواقف على يمين منطقة الخزانة التي يقبض منها الجنود رواتبهم ويقول له: هل يرضيك أن يكون ذاك هو راتب رجالك؟ ليجيب السري قائلا: ومنذ متى يعترض الجنود على القرارات؟، لينصرف الجندي كاتم غضبه تجاه زملائه.

ثم يميل السري إلى أحد رجاله المقربين، ويهمس له قائلا: «دعهم يعبّرون عما يكتمون في أنفسهم من غضب» قاصدا الجنود.

وينتقل المشهد إلى لقطة أخرى، تظهر استعداد السري لمقاتلة جنود ابن الوالي، بعد تجريده من امتيازاته وأنوطته، واستبداله بقائد الشرطة «نضال الشافعي»، وتفقده لمخزن السيوف والعتاد.

الحلقة الثامنة من مسلسل الإمام الشافعي

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة الثامنة من مسلسل الإمام الشافعي، مستجدات العلاقة التي توترت بشكل كبير بين السري وابن الوالي.