مطروح تستعد لختام أولمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة 1500 لاعب

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ولفيف من القيادات، وذلك حرصا للظهور بالمظهر اللائق بمحافظة مطروح والحدث الرياضى الهام.

مشاركة 6 محافظات حدودية

وأعلن محافظ مطروح خلال اللقاء مناقشة كافة الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمشاركة نحو 1500 لاعب ومشارك من الـ6 محافظات الحدودية وهي شمال سيناء وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح وذلك في عدد 12 لعبة بجانب عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية الأخرى على هامش الأولمبياد.

انطلاق ختام الأولمبياد 27 أبريل

وأوضح وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر انطلاق فعاليات ختام الأولمبياد للمحافظات الحدودية بمطروح خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو القادم.

ووجه محافظ مطروح ببيان بعرض المخطط الزمني والتفصيلي للفاعليات الرياضية، بدءا من الاستقبال والافتتاح وإقامة الفعاليات المختلفة وغيرها، مع حصر كافة المطالب والاحتياجات ومسؤوليات ومهام كل جهة مع معاينة ملاعب ومواقع استضافة المباريات والفعاليات والانتهاء من التجهيزات اللازمة ورفع الكفاءة لجميع الملاعب والمواقع المستهدفة بالتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية والجهات المشاركة بالمحافظة بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات الأخرى كالثقافية والترفيهية على هامش الأولمبياد.

عروض فنية في الأولمبياد

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جرى التنسيق مع مديرية الثقافة بالمحافظة سيتم إقامة عروض فنية بمسرح الشاطئ لضيوف المحافظة على هامش الأولمبياد، ومن المقرر تفقد كافة المواقع ومراجعة مدى الجاهزية والإسراع في أعمال رفع الكفاءة لظهورها بالشكل اللائق لمحافظة مطروح.