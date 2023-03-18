أطفال المحافظات الحدودية في رحلة لحديقة الأزهر ضمن برنامج قصور الثقافة

انطلقت صباح اليوم السبت، جولة ترفيهية لحديقة الأزهر، لأطفال المحافظات الحدودية والقاهرة، ضمن برنامج أهل مصر، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

في قلب القاهرة الفاطمية توجد حديقة الأزهر، وتضم مساحة واسعة من الأراضي الخضراء والنباتات النادرة والأشجار ما يوفر جوا صحيا لقضاء وقت ممتع، جاء ذلك خلال فعاليات الزيارة للتعرف على بعض المعلومات عن الحديقة.

واستكمالا لفعاليات اليوم، استقبل قصر ثقافة روض الفرج، الأطفال لتنفيذ الورش الفنية والثقافية، وإجراء البروفات النهائية لعروض فنون الأداء المختلفة والمنفذة خلال برنامج المشروع، حيث تهدف ورش فنون الأداء المختلفة إلى إحداث تنمية ثقافية، والكشف عن ابداعات الأطفال من خلال المسرح، لذا نفذت ورش الفنون الشعبية، الأداء الصوتي، والمسرح البشرى الذى ينتج عنها عرض مسرحى يهدف للتوعية بقيمة المواطنة وتاريخ مصر منذ عهد قدماء المصريين، حيث يقدم المخرج المسرحي أسامة عبدالرؤوف عرضا مسرحيا بعنوان الحب حياة يتناغم من خلاله التمثيل والاستعراض والغناء والألعاب الشعبية على نحو نابض بالحياة من خلال شخصيات متحركة على خشبة المسرح تقدم سيرة ذاتية مستوحاة من بيئة كل محافظة مشاركة ويعرض الأطفال خلاله وجهات نظرهم وأحلامهم.

ويقدم الفنان مصطفى إسماعيل مسرحية «سندريلا» من خلال ورشة المسرح الأسود بمعالجة عصرية قد تختلف فيها الأحداث والأهداف ولكنها تؤكد على نفس المبادئ، حيث سندريلا الألفية الثالثة تحلم بالمشاركة فى مسابقة الرسم للتعبير عن ذاتها وتحقيق حلمها، كما تتواصل ورش الموسيقى للفنان محمد مصطفى، والفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص تدريباتها.

وفى المجال الثقافي نفذت سهام محمد ورشة عمل مجلة مجسمة بعنوان «تعمير الصحراء والمدن الجديدة» لعرض أهمية استصلاح الأراضي الصحراوية، وتوضيح الفرق بين المدن الطاردة والجاذبة للسكان وكيفية الاعتماد على المياه الجوفية لزراعة الأراضي واستخدام الشمس لتوليد طاقة كهربائية بهدف حل مشكله التكدس السكاني وتعمير المدن.

بجانب استمرار ورشة الموائد المستديرة للكاتب فؤاد مرسى أعمالها، وورشة إلقاء الشعر للشاعر مدحت العيسوى تدريبات الالقاء الفردى، وورشتي الصحفى الصغير لابتسام أبو الدهب والحكواتي لإيمان شوكت لتدريب الأطفال وتسجيل البرامج.

وفى مجال الورش الفنية استكملت ورشة الفنون التشكيلية اعرف نفسك، ورشة الخيامية، ورشة الحلى، وورشة اشغال الخرز، وورشة المنسوجات من إعادة تدوير أعمالها، وورشة الأركت، وورشة الكلينكان.

وتستضيف قصور الثقافة، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية بـشمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين، أبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي يتم خلاله زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويشرف على تنفيذ المشروع لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويأتي المشروع بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر، ورعايتهم، وتعريفهم بتاريخ بلدهم.