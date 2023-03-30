«الصحة» تعلن نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في موقع إدارة التكليف، نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023، ونوهت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف عن ظهور النتيجة ، والحد الأدنى بالمحافظات.

رابط نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023

ونشرت وزارة الصحة والسكان رابط نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023 من خلال الدخول هنا.

نتائج تكليف الأطباء

واستعرضت وزارة الصحة والسكان نتائج تكليف الأطباء بالروابط وجاءت على النحو التالي:-

- نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023.

- نتيجة تظلمات حركة تكليف الأطباء سبتمبر 2022.

- نتيجة حركة الترشيح إلى زمالة 2022.

- نتيجة حركة تكليف الأطباء سبتمبر 2022.

- نتيجة تظلمات حركة تكليف الأطباء مارس 2022.

- نتيجة تظلمات حركة الاطباء المكلفون على مركزي في مارس 2020.

- نتيجة حركة الزمالة للأطباء دفعة 2018 المكلفون على مركزي.

- نتيجة تظلمات حركة تكليف أطباء سبتمبر 2021.

- نتيجة تظلمات حركة الأطباء المكلفون على نائب في حركة تكليف مارس 2020

- نتيجة حركة تكليف الأطباء سبتمبر 2021

- نتيجة ترشيح الزمالة للأطباء المكلفون على نائى فى حركة مارس 2020

- نتيجة حركة تعديل الزمالة للاطباء المكلفون فى حركة مارس 2020

- نتيجة تظلمات حركة تكليف الأطباء مارس 2021

- نتيجة تنسيق المستشفيات الأطباء 2021

- نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2021