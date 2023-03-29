«الصحة» تحذر مرضى السكر من الإكثار في تناول الحلويات والسمبوسك

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى السكر في رمضان، إذ قالت في تقرير رسمي لها: «على مرضى السكر في رمضان، في حال الصيام بعد مراجعة الطبيب المشرف على الحالة، ضرورة تقسيم السعرات الحرارية لوزن مريض السكر على الإفطار والسحور».

وتابعت: لابد أن يحصل مريض السكر على وجبة متوازنة من السعرات الحرارية على كربوهيدرات معقدة بنسبة 40- 50%، مثل الشعير، القمح، الشوفان، السميد، الفول، العدس، وبروتين بنسبة 20- 30%، ودهون بنسبة 30- 35%، ويفضل أن تكون هذه الدهون غير مشبعة. ​​

نصائح غذائية لمرضى السكر في رمضان

أضافت وزارة الصحة والسكان، لابد من تقليل تناول السكر، والتركيز على الطعام الغني بالألياف، الذي يمد الجسم بالطاقة ببطء قبل وبعد الصيام​، مشيرة إلى أهمية تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والسلطة.​​

تحذير من تناول الحلويات والسمبوسك

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الحلويات والسمبوسك، مؤكدة أهمية استخدام كمية قليلة من الزيوت في الطهي، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون.​​

​​وطالبت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر، بضرورة استشارة الطبيب، ومتابعة قياس السكر في الدم على مدار اليوم، وتغير مواعيد الجرعات المأخوذة خاصة في شهر رمضان، لافتة إلى أنه يجوز الصيام لمرضى السكر، لكن باتباع التعليمات والإرشادات الخاصة لضمان صيام صحي وآمن.