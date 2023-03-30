ماذا يحدث للجسم حال تناول كوب شاي يوميا؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إن هناك فوائد عديدة لتناول الشاي بشكل يومي على المواطنين، شرط عدم الإسراف في تناوله، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أنه عند تناول كوب من الشاي يوميا، يحدث للجسم مجموعة من التغيرات، منها التخلص من دهون البطن وتحسين الذاكرة.

ماذا يحدث للجسم حال تناول كوب شاي يوميا؟

تابع استشاري الجهاز الهضمي، يعمل تناول كوب من الشاي يوميا، على تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، وفقا لعدد من الدراسات التى أجريت حديثا، مشيرا إلى أن تناول الشاي يعمل على تحسين البشرة، حيث أنه يمنع من الإصابة ببعض الأمراض الجلدية المزعجة، خاصة الشاي الأخضر، الذي يعمل على علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.

ونصح «خورشيد» المواطنين، بضرورة عدم الإسراف في تناول الشاي «كل شيء الإسراف فيه بيكون له أضرار»، لافتا إلى أن تناول الشاي يوميا له فوائد، لكن الإسراف يأتي بنتيجة عكسية، لذلك احذر من الإسراف في الأمور، وحاول تحقيق التوازن لتمتع بصحة جيدة.

مخاطر الإسراف في تناول الشاي رغم فوائده

وأكد «خورشيد»، أن الإسراف في تناول الشاي بشكل يومي، يعمل على الشعور بالقلق والتوتر والأرق والانتفاخ، لذلك لابد من عدم الإسراف في تناوله، ناصحا المواطنين بضرورة تناول الشاي الأخضر خاصة لفوائده.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعلان حالة الطوارئ داخل كل مستشفيات وزارة الصحة، وطالبت المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر.