«الدفاع الصينية»: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي لتعزيز التواصل الاستراتيجي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، أن جيشها جاهز للتعاون مع الجيش الروسي لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي بينهما مع تنفيذ مبادرات أمنية عالمية، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

العلاقات الصينية والروسية

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن الجيش الصيني على أتم الاستعداد للتعاون مع الجيش الروسي لزيادة تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجيين، مضيفا أن الجيش الصيني يعتزم التعاون مع القوات المسلحة الروسية لتنفيذ التوافق المهم، الذي جرى التوصل إليه بين رئيس البلدين لتعزيز التنسيق الاستراتيجي وإجراء المناورات والدوريات المشتركة بشكل دوري بحرا وجوا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «مستوى الصداقة بين بكين وموسكو يزداد قوة يوما بعد يوم فالعلاقات الصينية الروسية ليست تحالفاً سياسي وعسكري في حقبة الحرب الباردة فقط، ولكن إنها تتجاوز تلك النماذج من العلاقات بين الدول».

توقيع وثيقتين في نهاية الزيارة

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قام الرئيس الصيني، شي جين بينج بزيارة روسيا 3 أيام، وقام كل من الوفد وشي بعقد اجتماعات على نطاق واسع وضيق مع القيادة والمسؤولين في روسيا، كما جرى توقيع وثيقتين في نهاية الزيارة «وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية، وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتي عام 2023».