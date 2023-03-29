«غازبروم الروسية» تتفاوض مع الصين على مشروع جديد لتوصيل الغاز

قال رئيس شركة غازبروم الروسية، فيكتور زوبكوف، اليوم، إنه سيقوم بتزويد خط إمدادات الغاز إلى الصين ومن المتوقع أن تصل إلى الأقصى المخطط له عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قريباً، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية»، وهو المشروع الجديد الذي تتفاوض عليه.

الصين تعد أكبر مستورد غاز روسي منذ العقوبات الغربية

تعد الصين هي أكبر مستورد غاز من روسية وذلك بعد العقوبات الغربية التي فرضتها دول الغرب ودول الاتحاد علي موسكو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد زوبكوف خلال منتدي اقتصادي صيني، أن غازبروم يتفاوض مع بكين بشأن مشروع إمداد إضافي متحمل عبر دولة منجوليا المجاورة، وأوضح علي أن الشركة منفتحة علي خدمة الأسواق الآسيوية الأخرى.

الرئيس الصيني وحكومته شريكاً دبلوماسي مع روسيا

يعد الرئيس الصيني، شي جين بينج، وحكومته حليفا وشريكاً دبلوماسي مع روسيا وخاصة في معارضة هيمنة الولايات المتحدة علي الشؤون العالمية، كما وقفت بجانب موسكو وأيدتها فيما تفعله، ولكن في وقت ما دعت إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين والدخول في مفاوضات سلمية ولكن لم تطلب من روسيا الانسحاب.

ارتفاع تصدير الغاز الروسي إلى الصين بنسبة 31.3%

واردات الصين ازدادت بشكل كبير عن العام الماضي حيث وصلت لأكثر من 31.3% مقارنة بيناير وفبراير الماضي، وحققت دخل وصل إلى 18.6 مليار دولار مما ساندت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، علي تعويض خسائر الإيرادات بعد حظر وتقييد الولايات المتحدة ودول الغرب الواردات الروسية.

وأشار زوبكوف إلى أن جازبروم تقوم بالتفاوض مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية حول مشروع لمرور الغاز عبر منجوليا لنقل نحو 50 مليار متر مكعب، وأن روسيا منفتحة علي التعاون الآسيوية في إمدادات الطاقة النظيفة.