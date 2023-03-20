بوتين: العلاقات الروسية الصينية في قمة ذروتها التاريخية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية الصينية في قمة ذروتها وذلك بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى موسكو، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

العلاقات الروسية الصينية

وأكد بوتين في مقالة كتبها لصحيفة صينية نشرتها الكرملين، بأن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى ذروتها التاريخية وبأعلى مستوياتها بالإضافة إلى أنها تزداد رسوخاً وتكتسب المزيد من القوة، مضيفاً «نتطلع بآمال كبيرة إلى المحادثات القادمة».

الشراكة الروسية الصينية

وذكر بوتين أن الشراكة الروسية الصينية دائماً تبني علي الثقة المتبادلة فيما بيننا واحترام سيادة ومصالح كل من الدولتين إلى الآخر، وأن بكين وموسكو تداعون باستمرار إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يكون أكثر عدلاً بناء علي القانون الدولي.