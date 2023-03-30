مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 8 على ON وON دراما وموعد الإعادة

يُتوقع أن تشهد مشاهد مسلسل ضرب نار الحلقة 8 أحداثا ساخنة، بعد أن انتهت الحلقة السابعة بانتهاء الخلاف بين مهرة وجابر الكوماندا، واتفاقهما على الزواج، والجميع يتنظر رد فعل «زيدان» على ذلك.

مواعيد عرض على ON وON دراما

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 8 اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساءً، على شاشة قناة ON، وتعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية في تمام الساعة 10 ونصف مساءً.

وينطلق عرض الحلقة 8 على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساءً ويذاع على منصة WATCH IT.

قصة المسلسل

وتدور قصة مسلسل ضرب نار حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربًا، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.