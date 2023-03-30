مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. هل يقلب زيدان على مهرة في حفل زفافها؟

من المتوقع أن تشهد مشاهد مسلسل ضرب نار الحلقة 8 أحداثا ساخنة، بعدما انتهت الحلقة السابعة بانتهاء الخلاف بين مهرة وجابر الكوماندا، حيث اتفقا على الزواج.

ولكن يبدو أن زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المهندس، والذي تقدم لمهرة في أكثر من مناسبة ورفضته عازم على إفساد العلاقة بينهما، بعدما حضر الزفاف وقدم خاتما لها، ليطلب يدها للزواج للمرة الثالثة في أحداث المسلسل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 8

ومن القنوات التي ستنقل المسلسل بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة on، وذلك، على تردد 10853، معدل الترميز 27500، رأسي، إلى جانب عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، أيضا.

ومن المقرر عرض الحلقة الثامنة اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء، حيث يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر، ويأتي على رأسهم، ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، بالإضافة إلى سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، ظهور بوادر قصة حب «مهرة» و«الكوماندا»، إذ عبر الأخير في جولة نيلية عن إعجابه الشديد لها.

وتحاول «مهرة» معرفة أحواله وطبيعة عمله للتعرف جيدا على شخصيته، لكن يقع خلاف بينهما، ويحاول زيدان أن يملأ الفراغ الذي تركه جابر الكوماندا عند مهرة، ويطلب يدها للزواج، لكن كان لمهرة رأي آخر.