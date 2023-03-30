مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. جابر يتاجر في الأدوية المغشوشة

يبحث جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مسلسل ضرب نار الحلقة 8 بعدما شهدت الحلقات السابقة العديد من الأحداث الشيقة، التي جذبت المشاهدين، خاصة بعد زواج «مهرة»، التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز و«جابر»، أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 8

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز 27500، رأسي، إلى جانب عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، ظهور بوادر قصة حب «مهرة» و«الكوماندا»، إذ عبر الأخير في جولة نيلية عن إعجابه الشديد لها، وتحاول «مهرة» معرفة أحواله وطبيعة عمله للتعرف جيدا على شخصيته.