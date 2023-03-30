مسلسل ضرب نار الحلقة 7 يتصدر تريند تويتر

احتفل الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر الحلقة السابعة من مسلسل ضرب نار التريند.

نشر أحمد العوضي البوستر الدعائي لمسلسل ضرب نار، مشيرا إلى تصدره تريند رقم واحد في تويتر، وعلق قائلا: «مسلسل ضرب نار يتصدر قائمة تريند تويتر مصر بعد عرض الحلقة السابعة».

ليتفاعل معه الجمهور إذ كتب أحدهم: «أجمد مسلسل رهيب»، وقال آخر: «ضرب نار أحلى على أحلى»، وجاء تعليق آخر: «صاحب تريند رقم واحد».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.