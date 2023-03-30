مع بدء صوم اليوم الثامن في شهر رمضان المبارك يبحث رواد التواصل الاجتماعي عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 30-3-2023 حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر وتنتهي بأذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-30 استعدادا لصلاة المغرب ثم الإفطار واستكمال شعائر صلاة العشاء والتراويح.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 30-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 30-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة:

حددت الإمساكية موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:09 دقيقة مساء بعد أن أدى المصلون صلاة الفجر في 4:14 قبل الشروق في الساعة 5:43 صباحا، والظهر 11:56 صباحا العصر 3:27 مساء والمغرب 6:09 مساء، وينتظر أداء أهالي بورسعيد لصلاة العشاء الساعة الساعة 7:28 مساء وبعدها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم

يبدأ موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم الخميس مساء بعد أذان المغرب حيث يفطر الصائمون علي البلح واللبن والمشروبات المعتاد تناولها خلال شهر رمضان الكريم.

موعد الإفطار اليوم في بورسعيد

يبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الخميس 2023-3-30 عقب أذان المغرب وبعد عدد ساعات صيام حوالى 14 ساعة تقريبا.