يستعد الملايين من المصريين للإفطار في سابع أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، الذي يكون في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و21 دقيقة فجرا.

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك تكون 14 ساعة و3 دقائق.

موعد الإفطار في ثامن يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، هو موعد الإفطار في ثامن يوم في شهر رمضان المبارك وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة وهو السادسة و13 دقيقة وفق هيئة المساحة المصرية.