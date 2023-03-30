ما السياسة النقدية للدولة؟.. الحكومة تصدر توضيحا مهما «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو جراف توضيحي عن السياسية النقدية، وهي الكلمة التي يتم تداولها بشكل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كل فترة تزامنًا مع انعقاد لجنة السياسة النقدية في البنك المركز المصري.

جاء ذلك ضمن سلسلة «كلام في الاقتصاد»، التي أطلقها «معلومات الوزراء»، لتوضيح مصطلحات ومفاهيم اقتصادية للمواطنين.

السياسة النقدية.. إجراءات تنظيم المعروض النقدي في الأسواق

وأوضح معلومات الوزراء، في الفيديو جراف، أن السياسة النقدية والسياسة المالية، هما أدوات الدول لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وقال المركز، إنّ السياسة النقدية هي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهدف تنظيم المعروض النقدي لتحقيق الاستقرار في معدلات الأسعار، وأسواق الصرف.

إجراءات التحكم في حجم المعروض النقدي بالأسواق

وتملك البنوك المركزية عددًا من الأدوات للتحكم في حجم المعروض النقدي، ومنها «سعر الفائدة»، وهو العائد المفروض من البنك المركزي على البنوك المركزية على الإيداع والإقراض، وكذلك نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو عبارة عن الاحتياطات التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، وتكون نسبة من الودائع الموجودة في تلك البنوك، وكذلك مصطلح السوق المفتوحة، ويشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية حسب الحاجة.

وأشار إلى أنّ السياسة المالية، هي مجموعة سياسات تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، ومكافحة التضخم، والحفاظ على مستوى التشغيل، وتتحقق عبر الإنفاق الحكومي، ومعدلات الضرائب.