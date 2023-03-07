رئيس «الفيدرالي الأمريكي» يرجح الإبقاء على وتيرة تشديد السياسة النقدية

رجحت مصادر أمريكية أن يحذر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من استمرار إجراءات الاقتصاد الأمريكي بنفس الوتيرة، مثلما حدث في يناير، لافتا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع على الأرجح معدلات الفائدة ويبقيها في هذا المستوى لفترة أطول.

التضخم لازال مرتفعا

ومن المقرر أن يؤكد باول أمام الكونجرس في أول حضور له منذ تسعة أشهر، أن الاقتصاد لا يزال صامدا، وأن التضخم يظل مرتفعا، وفى العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، بنحو 4.6% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، إلا أن إنفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدأ بعد.

رفع معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأمريكي فوق مستوى الـ 5.1%

وقال العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إنهم يفضلون رفع معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأمريكي فوق مستوى الـ 5.1% الذي توقعوه في ديسمبر الماضي، وذلك لو ظل النمو والتضخم مرتفعين. وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي، فإنه بشكل تقليدي يجعل الرهن العقاري وقروض السيارات وفوائد بطاقات الائتمان وإقراض الشركات أغلى، وهو اتجاه يمكن أن يبطئ الإنفاق والتضخم، لكن لا يزال يخاطر بوضع الاقتصاد في حالة ركود.

وتستعد الأسواق لكلمة باول، ومن المقرر أن يقدم خلالها تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الأميركي، في حين تتأهب الأسواق لاستقبال بيانات الوظائف عن شهر فبراير، والذي سيكون مؤثرا بصورة كبيرة في توقعات دخول الاقتصاد الأكبر عالميا في حالة ركود، حيث ستكون لديه الفرصة لإرسال إشارات عن مقدار تشديد السياسة الذي يعتقد أنه ضروري، قبل تقرير الوظائف المحوري يوم الجمعة وقرار أسعار الفائدة القادم في 22 مارس المقبل.