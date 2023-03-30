مواعيد أمسيات «فطارك أحلى على البحر» بشواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن مواعيد أمسيات شهر رمضان التي تتم بشكل مجاني وأخرى بـ5 جنيهات فقط ضمن مبادرة «فطارك أحلى على البحر» لتوفير إفطار وأمسيات للمواطنين على الشواطئ المجانية والعامة تخفيفا من على كاهل المواطنين.

8 أمسيات في شهر رمضان

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم توفير 8 أمسيات خلال شهر رمضان الجاري ضمن مبادرة فطارك أحلى على البحر تتمثل في أمسيتين مجانيين على شاطئ المندرة المجاني بدأت أولها الأحد الماضي بينما تكون الأخرى اليوم الخميس، فيما توجد 4 أمسيات في شاطئ السرايا العام واثنتان في شاطئ جليم عام.

مواعيد أمسيات رمضانية على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الأمسيات تقدر بحسب تذكرة الشاطئ أي أن أمسيات شاطئ المندرة بشكل مجاني، وأمسيات شاطئي السرايا وجليم بقيمة 5 جنيهات التذكرة، على أن تكون المواعيد كالتالي بعد صلاة المغرب في تلك الأيام:

- أمسية شاطئ المندرة المجاني الخميس 8 رمضان 30 مارس.

- أمسيات شاطئ السرايا: «الجمعة 9 رمضان - 31 مارس، الاحد 11 رمضان - 2 أبريل، الخميس 15 رمضان - 6 ابريل، الجمعة 16 رمضان - 7 أبريل».

- أمسيات شاطئ جليم: «الأحد 18 رمضان - 9 أبريل، الخميس 22 رمضان -

13 أبريل».