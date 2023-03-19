افتتاح معرض «أهلا رمضان» على شواطئ الإسكندرية للمرة الأولى (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم مبادرة (باب رزق 3) ومعرض (أهلا رمضان) بشاطئ المندرة المجاني، والذي يعد أول مرة معرض يقام على شواطئ الإسكندرية، لعرض وبيع احتياجات ومستلزمات شهر رمضان الكريم والسلع الأساسية بأسعار مدعمة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

32 منفذا و150 عارضا للسلع

وخلال الافتتاح، أوضح «الشريف» أن عدد منافذ البيع الموجودة بشاطئ المندرة المجاني 32 منفذا، منها 11 منفذا تابع لمديرية التموين لبيع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى 20 منفذا تابع لمبادرة باب رزق 3 ومخصص للأسر المنتجة والمرأة المعيلة، بمشاركة 150 عارضا بواقع 4 أيام لكل عارض طوال أيام المعرض، وذلك لبيع «خضار مجهز ومغلف - حلويات - مخللات - عصائر - فوانيس ومشغولات رمضان»، مضيفا أن هناك منفذ لبيع منتجات الصوب الزراعية تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة، وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، موجها رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كافة احتياجات العارضين طوال أيام المعرض.

وأكد أن الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم بأسعار مدعمة، وذلك من خلال افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان في جميع أحياء المحافظة.

افتتاح مسجد بشاطئ المندرة المجاني

كما افتتح «الشريف» المسجد المقام بشاطئ المندرة المجاني، والذي تبلغ مساحته 60 مترا، يسع نحو 120 مصليا (80 من الرجال و40 من السيدات).

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.