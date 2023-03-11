تجهيز شواطئ الإسكندرية لاستقبال المواطنين في رمضان.. «فطارك على البحر أحلى»

تستعد شواطئ محافظة الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان بأفكار جديدة طرحها اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ويجري تجهيز شواطئ الإسكندرية منها المجانية والمخفضة لاستقبال الصائمين لتناول الإفطار على الشواطئ والاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة غروب الشمس.

مبادرة للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية في رمضان

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مبادرة فطارك على البحر أحلى كانت بداية تجربتها العام الماضي بشاطئ ستانلي، ولاقت قبولا كبيرا من المواطنين، وحدث زحام على الشاطئ لم يكن متوقعا، وسيتم هذا العام تجهيز معظم شواطئ الإسكندرية، بداية من شاطئ أبو قير وحتى شواطئ العجمي، وسيتم إعداد كل ما يلزم الأسرة من طاولات وكراسي وشماسي إذا لزم الأمر، حتى تجد الأسرة الأجواء الملائمة لتناول إفطار رمضان.

هات ضيوفك وتعالى

وأضاف «رشاد»، أن المبادرة بالإسكندرية لها أكثر من هدف، أهمها تهيئة الأجواء الجميلة بشكل مبتكر يتناسب مع شهر رمضان وفتح باب رزق للعاملين بالشواطئ ويسمح بإقامة العزومات العائلية في مكان مميز ومناسب وبسعر رمزي، والتخفيف عن السيدات في تنظيف منازلهن بعد العزومات.

وأكد أنه سيتم عمل دعاية مناسبة للمبادرة ندعو من خلالها المواطن السكندري تحت شعار «هات ضيوفك وتعالى»، وسيتم عمل المبادرة على الشواطئ المجانية ومنخفضة السعر، ولن تزيد سعر التذكرة عن 5 جنيهات للفرد الواحد، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبير من المواطنين لعشق أهل الإسكندرية للبحر، وخاصة لحظات الغروب التي ستكون وقت الإفطار.

المشروبات الرمضانية

وأشار «رشاد» إلى أنه يدرس تواجد باعة المشروبات الرمضانية وتخصيص أماكن لهم على شواطئ الإسكندرية التي ستستضيف المبادرة إلى جانب تزيين الشواطئ بزينة رمضان لإضفاء بهجة رمضان على شواطئ الإسكندرية والتي تحظى بعشق أبناء عروس البحر وزائريها من مختلف المحافظات، وسيتم تجهيز أماكن جلوس مميزة تستوعب إفطار أعداد كبيرة على شواطئ الإسكندرية.