«جوتيريش»: يجب الاستثمار في أنظمة وسياسات إدارة النفايات الحديثة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة الاستثمار بشكل كبير في أنظمة وسياسات إدارة النفايات الحديثة التي تشجع الناس على إعادة استخدام وتدوير كل شيء.

جاء ذلك في رسالة جوتيريش بمناسبة «اليوم الدولي للقضاء على الهدر»، الذي يوافق الثلاثين من مارس، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، وقال جوتيريش: «يذكرنا اليوم الدولي الأول من نوعه للقضاء على الهدر بحقيقة أساسية ووحشية تقضي بأن الإنسانية تتعامل مع كوكبنا كمكب للقمامة».

وأضاف: «في كل عام، يتم إنتاج أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة البلدية، ولكن 33 في المائة منها لا تتم إدارته بشكل صحيح في مرافق خاضعة للرقابة، وفي كل دقيقة، يتم إلقاء ما يعادل شاحنة قمامة واحدة مليئة بالبلاستيك في المحيط».

وأشار جوتيريش إلى أنه «في الوقت نفسه، يتسبب التلوث والمواد الكيميائية في تسمم المياه والهواء والتربة، وتأتي نسبة مذهلة تبلغ 10 في المائة من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية من زراعة وتخزين ونقل الأطعمة التي لا تستخدم أبدا».

وأكد أنه «يجب أن نتوقف عن تدمير منزلنا الوحيد وأن نعلن الحرب على النفايات، نحتاج إلى أولئك الذين ينتجون النفايات لتصميم منتجات تستخدم موارد ومواد أقل، مع إدارة النفايات عبر دورات الإنتاج وإطالة عمر المنتجات التي يبيعونها».

ومضى الأمين العام يقول في رسالته: «يجب أن نستثمر بشكل كبير في أنظمة وسياسات إدارة النفايات الحديثة التي تشجع الناس على إعادة استخدام وإعادة تدوير كل شيء من الزجاجات البلاستيكية إلى الإلكترونيات القديمة».

وقال إنه «كمستهلكين، يجب علينا جميعا النظر في أصول وتأثيرات السلع والمنتجات التي نشتريها، وإعادة استخدام وإعادة تدوير ما في وسعنا، كلما أمكننا ذلك».

وفي ختام رسالته أكد جوتيريش أنه «حان الوقت لتنظيف عالمنا وإحراز تقدم نحو اقتصادات خالية من النفايات - للناس والكوكب على حد سواء».