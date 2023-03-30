الكشف على 1917 حالة في قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قافلة طبية لأهالي قرية بني حسن

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ فعاليات قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص، خلال يومي 27 و28 من مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1917 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

صرف العلاج والرعاية الطبية بالمجان

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت لعديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 401 حالات جراحة، 528 حالة أطفال، 356 باطنة، 97 نساء، 53 أسنان، 195 جلدية، 236 انف وأذن، 51 تنظيم أسرة، بالإضافة انه تم اجراء 125 حالة تحاليل مختلفة وإجراء حالتي موجات صوتية، وإجراء 5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 114 متردد وتم خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 146 مترددا وتم استخدام 10 عيادات متنقلة.