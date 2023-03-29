رئيس جامعة المنيا: إلزام الطلاب بـ«زي» يتوافق مع القواعد والتقاليد

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عدم تداول الكتاب الورقي نهائيا بالكليات، موجها الكليات بتفعيل آلياتها في هذا الشأن لتحقيق ما هو مستهدف لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، موضحا أهمية التزام الطلاب بالزي الجامعي الملائم داخل الحرم الجامعي، والمتوافق مع القواعد والتقاليد الجامعية، وبما لا يعرض الممارس لهذا الفعل إلى الإحالة للتحقيق والمعاقبة بالمخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومستشاري الجامعة للشئون القانونية، وأمين عام الجامعة.

كما ناقش المجلس الأعداد التي طلبتها مجالس الكليات من الطلاب الذين يجرى ترشيحهم من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2023/2024 للقبول بكليات الجامعة العشرين، ليتم رفع تلك الأعداد إلى المجلس الأعلى للجامعات، لتحديد الأعداد المطلوب.

فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي

وخلال الاجتماع جرى عرض فيلم قصير عن فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الخامس المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة تحت شعار «كلنا ولادك يا مصر»، مقدما الشكر على مجهودات الكليات بالمهرجان والذي عكس الدور الفاعل للإدارة العامة لرعاية الطلاب، مستعرضاً نتائج ترتيب الكليات بالمهرجان وحصول 9 كليات على المستوى الأول وهي: التربية النوعية والزراعة والتربية والآداب والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والتربية الرياضية والتمريض والسياحة والفنادق، وحصول 3 كليات علي المستوي الثاني وهم: الحاسبات والمعلومات والهندسة والحقوق، وحصول كلية الصيدلة علي المستوي الثالث، وكلية دار العلوم علي المستوى الرابع.

تعزيز الجهود لاعتماد البرامج الجديدة

ومن جهته، استعرض أحمد شوقي زهران، نتائج الزيارات الميدانية من قبل مركز ضمان الجودة لكليات العلوم وطب الأسنان والطب البشري، مشيدا بالتزام الكليات بموعد التقدم وعدد البرامج ودعم الكليات لأعمال الجودة، وتعزيز الجهود لاعتماد البرامج الجديدة، وإعادة الاعتماد للكليات المنتهية فترة اعتمادهم.

كما طالب وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات عمداء الكليات بالبدء في مراجعة جميع بيانات الخريجين بقواعد البيانات، وتوقيع الطالب بصحة البيانات ومراجعته لها، وتطابق المواصفات للصور الشخصية المسلمة، وتحديد الأعداد للشهادات التي تحتاجها الكليات لإقرارها لكل كلية.