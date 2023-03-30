مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الخميس 8 رمضان

يهتم أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في ثامن أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع على الإكثار من الطاعة والتقرب إلي الله، حيث تزيد النفحات الإيمانية حتى انتهاء الشهر الفضيل.

كما يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 30 مارس، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد التي ينتظرها الصائمون من العام للعام للتقرب إلي الله بالإكثار من النوافل والسنن المحببة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في المنيا

وتقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا يوم الخميس 30 مارس، بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالتالي:

الفجر: 4:24 صباحا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 3:31 مساء.

المغرب: 6:14 مساء.

العشاء: 7:30 مساء.

وتضم محافظة المنيا 361 قرية موزعة علي مراكز المحافظة التسع، وهي مغاغة، العدوة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس، وبها أكثر من 2000 مسجد، تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان الكريم خاصة في صلاتي العشاء والفجر، كما يحرص عدد كبير من المصلين على أداء صلاة التراويح.