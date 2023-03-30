موعد أذان الفجر في محافظة المنيا الخميس 8 رمضان

أداء صلاة الفجر في جماعة له ثواب عظيم، لذا يحرص الأهالي في محافظة المنيا على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان الكريم، ويبحثون عن موعد أذان الفجر في المنيا، اليوم الخميس 30 مارس، ثامن أيام شهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس

تواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة المنيا، ومن بينها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 30 مارس، الموافق 8 رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة المنيا، والصادرة من هيئة المساحة، فإن موعد أذان الفجر اليوم الخميس 8 رمضان سيكون في تمام الساعة 4:24 صباحا.

موعد السحور: 2:04 صباحا.

موعد الإمساك: 4:04 صباحا.

موعد الإفطار: 6:14مساءا.

عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا

وبحسب هيئة المساحة، فإن عدد ساعات الصيام ليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان في المنيا يبلغ 14 ساعة و10 دقائق متصلة بزيادة قدرها13 دقيقة عن أول أيام الصيام الذي بلغ فيه عدد ساعات الصيام 13:57 دقيقة.

وتضم محافظة المنيا 361 قرية موزعة على مراكز المحافظة التسع، وهي مغاغة، العدوة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، وبها أكثر من 2000 مسجد، تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان خاصة في صلاتي العشاء والفجر، كما يحرص عدد كبير من المصلين على أداء صلاة التراويح.