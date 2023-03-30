«محلية النواب»: عودة العمل بالتوقيت الصيفي يترتب عليه تغيير مواعيد الطيران

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي سيترتب عليه تغيير مواعيد الطيران «نحن بحاجة إلى إقرار هذا القانون لإبلاغ منظمة الطيران الدولية قبل بدء العمل بالتوقيت الجديدة في نهاية أبريل المقبل».

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن قانون العمل بالتوقيت الصيفي بدأ العمل به في عام 1945، وعلى مدار حكومات عديدة ظل العمل مرتبط بالإبقاء عليه أو إلغائه وفقا لعوامل ديموغرافية.

70 دولة بالعالم تعمل بنظام التوقيت الصيفي

وقال النائب أحمد السجينى، إن هناك مايقرب من 70 دولة تعمل بالتوقيت الصيفي ومن بينها أمريكا، لاسيما وأن الغرض منه هو توفير استهلاك الطاقة، وتغيير بعض الأنماط السلوكية في العمل.

وزارة الكهرباء تعد دراسة حول ضرورة العمل بالتوقيت الصيفي

واستطرد النائب أحمد السجيني، قائلا: «في ظل الظروف العالنية هناك حاجة ماسة إلى عمل العودة بالتوقيت الصيفي لزيادة عدد ساعات النهار».

وأوضح أن وزارة الكهرباء أعدت دراسة وافية حول تأثير عودة العمل بالتوقبت الصيفي فى استهلاك الكهرباء، وجرى تضمينها ضمن التقرير البرلماني الذي سيعرض على مجلس النواب فى جلسات الأسبوع المقبل.

وقال إن دراسة وزارة تلكهرباء تتضمن توفير 147 مليون جنيه وفرة فى استهلاك الطاقة بشكل مبدئي، ما سيعود بالنفع ايضا فى حساب استهلاك الغاز.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة مراعاة فروق توقيتات القطارات بموجب العمل بالتوقيت الصيفي.

تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي نهاية أبريل المقبل

ووفقا لمشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي، والمقدم من الحكومة فإنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ومن المقرر إدراج مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي في جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل.