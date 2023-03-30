«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المنيا

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بمشاركة النواب في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات، للوقوف على ما سيتم وضعه من مشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة المنيا، ودور مبادرة حياة كريمة في حل العديد من المشكلات.

وعرض النائب علي بدوي، طلب الإحاطة الخاص بعدم إعادة الشيء لأصله ورصف الطرق الداخلية بقرى محافظة المنيا، وكذلك الطرق الرئيسية التي تربط القرى ببعضها، رغم انتهاء تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي وخاصة قريتي صفط الخمار، وصف الشرقية، فضلا عن تمسك الجهات المعنية بعدم تنفيذ أي أعمال إلا بعد إدراج مركز المنيا بمبادرة حياة كريمة.

واقترح النائب علي بدوي، مقدم طلب الإحاطة، رصف مبدئي للطرق بالحجر لتهيئتها للسير.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتهيئة الطرق بين القرى لحين رصفها بشكل نهائي ضمن مبادرة حياة كريمة، لتسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين وتيسير الانتقال من وإلى القرى، وفي الوقت ذاته لعدم رصف وتكسير مرة أخرى لحين الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات للقرى.

وأعلن الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، تنفيذ أعمال «دك» للطرق لتسهيل عملية السير.

وعلق الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، قائلا: «لن يتم وضع خطة استثمارية سواء للمحافظة أو ديوان عام المحافظة سوى بعد مشاركة النواب ومناقشتهم فيها بالكامل وإقرارها بعد مناقشتها مع نواب المحافظة».