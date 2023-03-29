محافظ سوهاج وعدد من أعضاء مجلس النواب يحتفلون بيوم الأزهر الشريف

احتفلت منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، التي تقام تحت رعاية فضيل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، ورجال وشيوخ الأزهر الشريف، وممثلي الكنيسة.

فاعليات الحفل

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تحدث رئيس المنطقة الأزهرية وعددًا من الحضور حول دور الأزهر الشريف في نشر الرسالة الوسطية للإسلام، ونشر العلم بالداخل والخارج، ودوره في إنجاز المصالحات والقضاء على الخصومات الثأرية، ودعم المرأة، ودور أروقة الأزهر في نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه، والتعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف وعلماؤه، واختتم الاحتفال بفقرات الإنشاد الديني والمديح.

محافظ سوهاج يهنئ الأزهر بيومه

وهنأ محافظ سوهاج، جميع الحضور، والمنتسبين للأزهر الشريف باليوم السنوي للأزهر، مؤكدا أهمية دور الأزهر الديني والعلمي، والاجتماعي، والتوعوي، مشيرا إلى المكانة المرموقة للأزهر الشريف في الداخل والخارج، ودوره في نشر الرسالة الوسطية للدين الإسلامي، لافتًا إلى دور الأزهر الشريف في إنشاء بيت العائلة، وبيت الزكاة والصدقات المصري، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنشاء مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، للتصدي للفكر المتطرف ومواجهته بكل اللغات.