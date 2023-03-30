يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023، في الساعة 4:19 صباحًا ومعه بداية صوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وموعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023، في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 3:32 مساءً، وموعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 6:14 مساءً، وموعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 7:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الخميس 30-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة على أن تزيد بمرور الأيام.