القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادة قواتي المظلات والصاعقة

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى قيادتي قوات المظلات والصاعقة، وذلك استمرارا لسلسة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية، لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

واستقبلت قيادة قوات المظلات وفدا من أعضاء التمثيل العسكري، بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن نشأة وتطور قوات المظلات، تلا ذلك مشاهدة الوفد لعدد من أنشطة القفز الحر والطيران بمعدات الدلتا، والمرور على ميدان التدريب على الاقتحام الجوي، وزيارة القاعة التاريخية وما تحتويه من سجلات لأهم بطولات رجال المظلات عبر مختلف المعارك، كما أجرى الوفد زيارة إلى عامود الهواء الذي يعد من أبرز الأنشطة التدريبية لمقاتلي قوات المظلات.

وأجرى أعضاء الوفد بزيارة لقيادة قوات الصاعقة حيث شاهدوا فيلما تسجيليا تناول نشأتها وتطورها وتضحيات أبطالها على مر التاريخ، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة، حيث استعرض مقاتلو الصاعقة عددا من الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها بشكل يومي، كما نفذوا عددا من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة.

وتفقد الوفد معرضا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة، كما شاهدوا تنفيذ عدد من البيانات العملية التي تعكس مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عال في تنفيذ المهام التي توكل إليهم.

وفي ختام الزيارتين، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لتلك الزيارات التي تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بشأن قدرات القوات المسلحة المصرية، بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومي، مشيدين بالمظهر المشرف لرجال القوات الخاصة وقدراتهم الاحترافية التي تتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها.