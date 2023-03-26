«اصحى لينا.. إحنا جينا».. القوات المسلحة تعد فيلما قصيرا عن طلبة الأكاديمية العسكرية

«اصحى لينا.. إحنا جينا.. وحوش حربية.. ما شاء الله علينا».. بتلك الكلمات استهلت القوات المسلحة فيلما تسجيليا قصيرا لها من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تحت عنوان «البداية»، والذي يوثق حياة طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تضم كليات «الحربية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي»، ويدرسون خلالها تحت شعار «الواجب، والشرف، والوطن».

وبدأ الفيلم التسجيلي القصير، بلقطات من تدريبات عدد من الطلاب المنضمين لكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، مع حديث للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، من فعالية سابقة، يصف فيه رجال القوات المسلحة بأنّهم رجال أشداء أقوياء آمنوا بربهم ووطنهم، وأنّ مصر لديهم قبل كل شيء، وفوق الجميع.

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم القصير، إنّه عقب 90 يوما من التعليم والتدريب يتغير كل شيء للطالب الملتحق بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ حيث يتم بناء الشخصية العسكرية على أسس انضباطية وسلوكية وعلمية خلال فترة الإعداد العسكري.

وأضافت القوات المسلحة، أنّ طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية يتم اختيارهم للأجدر، ويتم تعليمهم التقاليد العسكرية، والتدريب والتأهيل على أعلى مستوى.

وأوضحت أنّ يوم طالب الأكاديمية العسكرية المصرية يبدأ بنوبة صحيان منذ الصباح الباكر، ثم تنفيذ «طابور لياقة»، و«طوابير التعليم الأولى»، وميادين مختلفة، بينها تعلم إطلاق النيران، والفروسية، والقفز في المياه والسباحة العسكرية، فضلا عن «فصول دراسية»، وتعلم العمل الجماعي والقدرة على التواصل وقوة التحمل والصبر، والانضباط، والتجرد، وإنكار الذات، والاستعداد للشهادة.

وأشارت إلى أنّ كل جيل من أجيال القوات المسلحة يسلم راية الوطن مرفوعة للجيل الذي يليه.

ولفتت إلى حضور الرئيس السيسي، لأول زيارة مستجدين للأسر للطلاب المستجدين، بما أشعرهم أنه رمز الأمان لمصر، وأعقبته بتعليق من الرئيس السيسي بأنّ الانضمام للقوات المسلحة شرف ومهم عظيمة، مع الإعداد الجيد للطالب، عبر بناء متكامل للشخصية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية قبل الانضمام للقوات المسلحة، مع زيارة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة.

وأوضحت أنّ طلاب الكلية الحربية أصبحوا يدرسون أيضًا الاقتصاد والعلوم السياسية، وطلاب الكلية البحرية يدرسون بكالرويوس العلوم السياسية، وفي الدفاع الجوي بكالورويوس الهندسة، وفي الكلية الجوية دراسة تجارة وإدارة أعمال للمطارات.

مع أول إجازة يشعر الطالب أنّه تغير، ويشعر بالفخر والعزة والكرامة، وأنّ الزي العسكري شرف لا يضاهيه شرف.