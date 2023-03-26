مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة.. بطولات منتظرة لرجال القوات المسلحة

حظي مسلسل الكتيبة 101، الذي يستعرض بطولات الجيش المصري في دحر شر العناصر الإرهابية في شمال سيناء إبان عام 2014 والفترة التي لحقته باهتمام ومتابعة مكثفة من المشاهدين، ما يدفعهم لترقب بطولات رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة، بعد الكثير من البطولات والتضحيات التي شهدتها الحلقات الثلاثة الأولى.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة.. مزيد من البطولات والتضحيات

ومن المُقرر، أن يُعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليواصل رجال إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية بطولاتهم، وهي التي حققت الأمن والاستقرار في ربوع سيناء الطاهرة لتنطلق عملية تنموية غير مسبوقة بها.

أحداث مُكثفة في الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101

وشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثالثة على أحداث مكثفة، بينها عملية الثأر لشهداء حادث استهداف كمين كرم القواديس، وإحباط وصول شحنة صواريخ للعناصر الإرهابية، وسعيهم لاستقدام شحنة جديدة، والتوسع في الأنفاق لتوفير مأوى للعناصر الإرهابية الجديدة «تحت الأرض»، فضلاً عن وجود خلاف بين قيادات العناصر الإرهابية، وختامًا تكريم اسم 5 من شهداء قواتنا المسلحة في سيناء بـ«قائمة الشرف».

«العملية عمار» للثأر لشهداء كرم القواديس

واشتملت الحلقة على اقتراح الرائد نور العزب، الذي يلعب دوره الفنان عمرو يوسف، لتسمية كل عملية لمواجهة الإرهاب الغاشم باسم شهيد، ليتم تسمية عملية الثأر لشهداء كمين كرم القواديس باسم «العملية عمار»، نسبة إلى الشهيد مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة، والذي استشهد رفقة 4 من أبطال القوات المسلحة أثناء استقلالهم طائرة هليكوبتر في عام 2014، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جنازتهم العسكرية وقتما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، ضمن العملية عمار، القبض على الإرهابي «أبو عمار المُهاجر»، أحد مخططي حادث كمين «كرم القواديس، في نفق بعد تصفية رجاله وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وهي العملية التي استشهد خلالها نجل أحد القيادات السيناوية المتعاون مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة في فرض الأمن والأمان في شبه جزيرة سيناء.

شحنات صواريخ للعناصر الإرهابية

وكشفت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، عن كشف القوات المسلحة لـ«شحنة صواريخ» للعناصر الإرهابية، مع محاولات منهم لاستقدام شحنة أخرى، فضلاً عن مخطط لزيادة الأنفاق على الحدود الشمالية الشرقية لمصر التي يحكمون السيطرة عليها، تمهيدًا لاستقدام المزيد من العناصر الأجنبية من الخارج دعمًا لهم في مواجهة قواتنا المسلحة الباسلة، وإخفائهم الإرهابيين ودعمهم داخل تلك الأنفاق.

خلاف بين قيادات العناصر الإرهابية

وأظهر تحقيق الضابط الذي يلعب الفنان آسر ياسين دوره مع الإرهابي «أبو عمر المُهاجر»، وجود خلافات بين القيادات ذات الجنسية المصرية للعناصر الإرهابية مع أصحاب الجنسيات الأخرى حول أحقيتهم في تولي قيادة التنظيمات الإرهابية.

تكريم اسم 5 شهداء من أبناء القوات المسلحة

واختتمت الحلقة بتكريم اسم 5 شهداء، وهم مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة، ونقيب شهيد أحمد محمد عبده إسماعيل، وملازم جوي شهيد إبراهيم محمد صلاح الدين فرج موسى، وملازم أول طيار شهيد أحمد محمد السيد، ومساعد شهيد أسامة أبو الفتوح عبدالرازق.

وينتظر مشاهدو مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة منها، لمشاهدة المزيد من البطولات والتضحيات على أرض الواقع.