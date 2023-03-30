الكرملين: القبض على مراسل «وول ستريت جورنال» متلبسا بالتجسس

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم، على اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، قائلا إنّ الأمر لا يتعلق بالاشتباه، فقد تم القبض عليه متلبسا بالتجسس.

القبض على المراسل متلبسا بالتجسس

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية في القضية: «هذا من صلاحيات جهاز الأمن الفيدرالي، لقد أصدروا بيانًا بالفعل من خدمة الأمن الفيدرالية، ليس لدينا ما نضيفه هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه، على حد علمنا، تم القبض عليه متلبسًا».

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الحادث يمكن أن يثير مراجعة من قِبل الولايات المتحدة لمراسلي الصحفيين الروس، قال بيسكوف: «نأمل ألا يحدث هذا ولا يجب أن يحدث هذا، لأنني مرة أخرى أكرر أن الأمر لا يتعلق بالشكوك، بل يتعلق بحقيقة أنه تم القبض عليه متلبسا».

تجسس لصالح الحكومة الأمريكية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنّ ما كان يفعله الموظف في صحيفة «وول ستريت جورنال» في مدينة يكاترينبورج، مرتبط بالتجسس، مشيرة إلى أنّه لا يمت للصحافة بصلة، وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب «وول ستريت جورنال» في موسكو إيفان جيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورج الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وجاء في بيان الأمن الروسي: «الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية».

وفقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، جمع جيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.