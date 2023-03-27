الكرملين: روسيا لن تغير خططها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

أكدت روسيا، مساء اليوم الإثنين، أنها لن تغير خططها القاضية بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، على الرغم من الانتقادات والإدانات الغربية الشديدة التي أثارتها، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

لا تأثير على خطط روسيا

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وقال خلال مقابلة على الهواء بقناة «روسيا 24»، إن بلاده تستكمل بناء منشأة تخزين خاصة بالأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى تسليم مجمع «إسكندر» القادر على حمل رؤوس نووية إلى بلاروسيا.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد

وردا على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بالرد حال أكدت السلطات البيلاروسية نشر روسيا لأسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، وقال ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: «لم نر تأكيدا من بيلاروسيا بعد، ولكن إذا حدث ذلك فسيكون له عواقب لأن ذلك يعني تصعيدا وتهديدا للأمن الأوروبي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالرد.

وعندما سئل «ستانو» عن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروسيا، قال إنه من المهم للغاية تنحية التصريح جانبا ومعرفة ما سيقوله الرئيس لوكاشينكو، مشددا على أن عملية فرض العقوبات سرية.

كما قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات جديدة، إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.