صحيفة روسية: الكرملين طالب عدّة مسؤولين بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون

ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم، أنّ الكرملين أمر المسؤولين المشاركين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل، بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون، في ضوء مخاوف بأنّ وكالات المخابرات الغربية قد تستطيع اختراق هذه الأجهزة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

التخلص من آيفون

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إنّ سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية، أمر المسؤولين بتغيير هواتفهم بحلول أول أبريل، وذلك خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين المشاركين في السياسة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله: «انتهى الأمر بالنسبة لهواتف آيفون، ألقوها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم في مارس».

أجهزة بديلة لـ آيفون

وذكرت الصحيفة الروسية، أنّ الكرملين قد يوفر أجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة لتحل محل هواتف آيفون، مضيفة أنّ أوامر الكف عن استخدام آيفون موجهة لمن يعملون في السياسة الخارجية تحت إمرة كيرينكو.

بوتين لا يستخدم الهواتف الذكية

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، كثيرا، إنّه لا يستخدم الهواتف الذكية، لكن بيكسوف قال إنّ بوتين يستخدم الإنترنت بالفعل من حين لآخر.

جواسيس يكشفون خطط روسيا

وبعد فترة وجيزة من إرسالها قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، قال جواسيس بريطانيون وأمريكيون إنّهم أصحاب السبق لكشفهم معلومات تفيد بأنّ الرئيس الروسي خطط للعملية العسكرية، ولم يعرف بعد كيف حصل الجواسيس على تلك المعلومات.