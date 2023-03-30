تجديد حبس متهم ببيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق حبس متهم ببيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بمركز الزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا أوضحت خلاله أنه أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

ضبط 55 جهاز رسيفر لفك شفرات القنوات

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المحل المشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المحل)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 55 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة محملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص – جهاز وحدة معالجة مركزية محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - عدد 3 جهاز أنتنا هوائي استقبال لاسلكي بعيد المدى) وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالف الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.