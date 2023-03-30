حبس سويدية 3 أشهر لالتقاطها صورا مع ضحايا تنظيم داعش الإرهابي

حكمت محكمة جوتنبرج السويدية، على امرأة بالسجن ثلاثة أشهر لارتكابها جريمة حرب في مدينة الرقة بسوريا عام 2014، حيث اتهمت المرأة بنشرها صورًا لرؤوس مذبوحة خاصة بجثث قام التنظيم الإرهابي داعش التي انضمت إليه، بوضعها في وسط المدينة ما بين عامي 2014، و2017.

ونشرت السويدية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها، وهي واقفة بجوار رأس مقطوع وموضوع على سياج حديدي، بتعليقات مهينة عن هؤلاء الأشخاص الموجودين في الصور.

تعاطفت مع أعمال الجماعة الإرهابية

ومع ذلك، نفت الشابة البالغة من العمر 35 عامًا ارتكاب أي مخالفة، قائلة إنها ليست صورتها، ولكنها أعربت عن تعاطفها الواضح مع أعمال الجماعة الإرهابية، كما أدينت بتهمة «ترهيب موظف عام والتشهير الجسيم ضد اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين».

وأوضحت المحكمة الحكم في بيان مكتوب لـ POLITICO، قائلة إن «كل هذه الجرائم قد ارتكبت عن بعد، عبر الإنترنت أو عبر الهاتف»، ولذلك فإن الحكم مخفف.

العقوبة المخففة مرجحة

وقال إيان كاميرون، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة أوبسالا السويدية، إن العقوبة المخففة مرجحة لأن المرأة لم تقتل أو تشوه الأشخاص الموجودين في الصور، وأضاف أن العقوبة "تتماشى على الأرجح مع ممارسات إصدار الأحكام السويدية المتساهلة نسبيًا.