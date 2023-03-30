حبس المتهم بقتل سائق تروسيكل لسرقته في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بقتل سائق تروسيكل قاومه خلال سرقته تروسيكل يملكه المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه.

ضبط المتهم بقتل سائق تروسيكل شبين القناطر

وكانت مباحث مركز شرطة شبين القناطر قد تمكنت من كشف غموض الحادث والقبض على المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة فى منطقة المريج دائرة المركز بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة حيث تم القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب التحريات وتقرير الطب الشرعي.

تفاصيل قتل سائق تروسيكل بشبين القناطر

كان المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى «أحمد ا» 17 سنة سائق ملقاة على الطريق بمنطقة المريج به جرح ذبحي بالرقبة.

أخطر اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى «ا.س» 20 سنة عاطل قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته وعندما رفض ترك التروسيكل قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر.

ونجحت جهود مباحث مركز شبين القناطر بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث المركز في القبض على المتهم بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.