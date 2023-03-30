«التعليم»: اليوم آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتسليم المدارس استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب النظاميين، للجان النظام والمراقبة، استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

آخر موعد لتسليم المدارس استمارة امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المدارس الثانوية على مستوى المحافظات ملزمة بتسليم استمارات الثانوية العامة 2023 التي سجلها الطلاب إلكترونيًا، قبل أول أبريل المقبل، بحيث تقوم لجان النظام والمراقبة ببدء تجهيز البيانات الخاصة بالطلاب حسب المدون في هذه الاستمارات.

المدارس ملزمة بتسليم الاستمارات قبل أول أبريل

وأضاف المصدر أن المدارس مسؤولة عن تدقيق البيانات التي سجلها الطلاب في الاستمارات، من حيث الاسم والشعبة واللغة الأجنبية الثانية، كما أنه لن يكون بإمكان أي طالب نظامي لم يسجل الاستمارة حتى اليوم، أن يدخل الامتحانات كنظامي، وسيكون لزاما على المدرسة فصله بحيث يقدم الاستمارة على أنه طالب منازل.

وفي السياق نفسه، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو 2023، ويستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو 2023، على أن يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة 5 أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.