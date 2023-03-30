أستاذ بـ«بحوث سخا»: «جيزة 95» أفضل أنواع القمح والفدان يحقق 30 أردبا

قال الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ بقسم بحوث القمح في محطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إنه يتبقى 20 يوما على حصاد محصول القمح في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

أفضل الأصناف المنزرعة من القمح جيزة 95 ببحري

وأوضح «البرهامي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن صنف جيزة 95 من القمح والمنزرع في أراضينا العافية في محافظات الوجه البحري هو أفضل الأصناف من حيث الإنتاجية، ويحقق الفدان نحو 30 أردبًا، ما يعود على المزارعين بالخير الوفير.

سعر أردب القمح 1250 جنيها

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يساند المزارعين ويدعمهم ولذلك كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع سعر أردب القمح، وتم تحديد السعر لكل أردب لموسم الحصاد 2023 ب 1250 جنيهاً، وهو الأمر الذي يعود علي الفلاحين في شتي ربوع مصر بالنفع والمال الكثير.