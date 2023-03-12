أستاذ تغيرات مناخية: استمرار التلوث قد يؤثر على محصول القمح في العالم

قال علي قطب خبير المناخ، إن التغيرات المناخية تتسبب في مشكلة كبيرة، وهناك مؤتمرات تعقد وقرارات تتخذ لكنها لا تنفذ، ما يتسبب في ازدياد المشكلات، بسبب الطموح الكبير للإنسان في استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أنّ استمرار التلوث قد يؤثر على محصول القمح في العالم.

عوامل عدة تزيد من أسباب عنف الظواهر الجوية

وأضاف، خلال مداخلة عبر شاشة اكسترا نيوز، أن هناك عدة عوامل تزيد من أسباب عنف الظواهر الجوية التي تضرب دولا عدة، أهمها ممارسات الإنسان من استخدام الطاقة غير النظيفة والتوسع في قطع أشجار الغابات.

الانبعاثات الكربونية تتسبب في خلل منظومة الغلاف الجوي

ولفت إلى أن كل هذه العوامل مع الانبعاثات الكربونية تتسبب في خلل منظومة الغلاف الجوي، ما يزيد من انتشار أمراض ويؤثر على كل الكائنات الحية، وكثرة الفيضانات وغرق مناطق عديدة، وبالتالي نقص الغذاء، مع زيادة عدد السكان المهول.

وذكر أن محصول القمح يحصد في هذه الآونة في مصر ومناطق أخرى، فلو سقطت أمطار في هذا التوقيت نتيجة تغير المناخ، سيتأثر محصول القمح، وبالتالي نبدأ في البحث عن بدائل للقمح لتأمين الغذاء.

وأضاف أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ دق ناقوس الخطر، وأصدر قرارات منها دعم البنك الدولي الدول التي يحدث بها كوارث طبيعية بسبب المناخ، لكن العالم وقف مكتوف الأيدي بسبب تغيرات سياسية، واستمرار الدول الصناعية الكبرى في الإفراط في استخدام مواد ضارة بالبيئة.