«الزراعة» توصي بري محصول القمح خلال الأسبوع الجاري.. اعرف السبب

أوصى مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة ري محصول القمح بالمياه خلال الأسبوع الجاري، على أن تُروى محافظات الوجه البحري يوم الثلاثاء، ثم تليها محافظات الوجه القبلي يوم الأربعاء، وباقي أيام الخميس والجمعة.

ري القمح في فترات هدوء الرياح

وأوضح المركز، في تقرير له اليوم الأحد، أن تلك الأيام آمنه لعملية الري بالمياه، تجنباً لنشاط الرياح في صورة هبات قوية قد تحدث بعد ذلك، والتي تتزامن مع شهر أمشير المعروف بالرياح الشديدة والمتقلبة، مشدداً على ضرورة ألا يُروى القمح إلا في فترات هدوء الرياح، خاصة أن معظم القمح طرد وتقلتت سنابله، ومن الممكن أن تحدث له ظاهرة الرقاد الخطيرة بسهولة.

وبحسب المركز، يُنصح كذلك بتكثيف مركبات البوتاسيوم بعد الطرد، لتسريع امتلاء الحبوب، كذلك باقي المحاصيل الشتوية كالفول البلدي والبسلة وبعض النباتات الطبية والعطرية.

أهمية المرور على الزراعات الشتوية

من جانبه، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية المرور على الزراعات الشتوية التي بدأت مرحلة طرد البراعم وإنتاج الثمار مثل البنجر والكتان والبصل، والبازلاء والكمون والتأكد من عدم إصابتها بالأمراض أو الآفات.

وقال لـ«الوطن»، إنه تم توجيه وكلاء الوزارات في المحافظات بالمرور اليومي على أرض الواقع، والاستماع لشكاوى المزارعين، والعمل على حلها، والتشديد على الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي والباحثين بمركز البحوث بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني، والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم، كذلك توعيتهم بالآفات الزراعية والمراضية التى تهدد المحاصيل فى تلك الفترة من عمر النبات، وكيفية مواجهتها بالطرق المثلى، ومتى يتم اللجوء للمبيدات لمقاومتها.