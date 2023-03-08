موعد نوة الحسوم التي تضرب المحافظات الساحلية.. «تؤثر على محصول القمح»

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة كفر الشيخ، عضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن غدا الخميس بداية نوة الحسوم، مشيرا إلى أن بها رياح عاصفة ومحملة بالأتربة، كما أنها تؤثر على جميع نواحي الحياة.

موعد نوه الحسوم

وأوضح «علام» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بداية موعد نوة الحسوم، سوف يكون من غد الخميس، وتستمر لمدة 7 أيام على جميع محافظات مصر، وتكون اتجاه الرياح بها جنوبية غربية وممطرة.

وأشار عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة كفر الشيخ، إلى أن نوة الحسوم، بها 4 عوامل ضارة على الإنسان والزراعات، وعلى قطاع الصيد، كالتالي:

- توثر على حركة الصيد بالبحر المتوسط وتصل لحد وقفها.

- تؤثر على محصول القمح، كون الرياح محملة بالرمال التي تؤثر على السنابل في هذا التوقيت.

- حال استنشاق الهواء المحمل بالغبار تؤثر على مرضى الصدر.

- تؤثر على الخضروات التي يجرى زراعتها مبكرا، خاصة الطماطم والخيار.

مخاطر مناخية كثيرة

ولفت الدكتور عبدالله علام، إلى أن «الحسوم» نوة بها الكثير من المخاطر المناخية التي تؤثر على نواحٍ عديدة في حياتنا اليومية، ويجب ارتداء الكمامات، لأن الهواء سوف يكون به الكثير من الغبار، والرمال الضارة.